Uomini e Donne, Clarissa Marchese di nuovo incinta, è in arrivo il bebè bis

Il gossip su quel pancino sospetto era più che corretto. Clarissa Marchese è di nuovo incinta. "Più che felici, adesso in 4", è con queste parole che l'ex volto di Uomini e Donne, Clarissa Marchese annuncia di aspettare il suo secondo bebè. L'ex corteggiatrice e tronista del dating show di Maria De Filippi, infatti, ha svelato, attraverso il suo profilo Instagram di stare per diventare presto mamma bis. Dopo Arya, la prima bimba della Marchese avuta con il compagno Federico Gregucci e nata l'11 marzo 2020 a Miami è in arrivo un nuovo bebé che allargherà la famiglia.

"Ciao bellezze, finalmente nel mio angolino stories per darvi una bellissima notizia - ha raccontato Clarissa ai suoi fan - La famiglia si allarga, presto saremo in quattro e siamo stra felici. Diciamo che molti di voi l'avevano intuito ed è stata una sorpresa per molti e non per tutti. Abbiamo voluto aspettare i 3 mesi e fare tutte le visite e oggi ci sembrava il momento giusto per darvi questa notizia. Finalmente posso svelarvi il motivo della mia assenza in questi tre mesi"

L'ex tronista, finita al centro di numerose critiche per le sue affermazioni sull'allattamento, ha, poi, specificato che questa seconda gravidanza non è proprio una passeggiata come la prima in quanto sta soffrendo di diversi disturbi fin dal primo giorno.

"Questa gravidanza mi sta levando dieci anni di salute - ha poi aggiunto Clarissa - non me l'aspettavo. Il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya (la primogenita) ed è stata perfetta. In questa gravidanza dal primo giorno ho iniziato a stare male e continuo ad avere tanti fastidi. Questi tre mesi sono stati complicati ma adesso piano piano vedo la luce in fondo al tunnel".

Clarissa Marchese e Federico: un amore nato negli studi di Uomini e Donne

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si conoscono sotto i riflettori di Uomini e Donne e proprio lì si mettono insieme fino a sposarsi nel 2019. Nel marzo 2020 è nata la loro primogenita, Arya. Clarissa prima del suo percorso a Uomini e Donne è stata Miss Italia nell'edizione 75 del beauty contest. Federico Gregucci, invece, è figlio di Angelo Gregucci, ex calciatore e vice allenatore dell'Inter e del Manchester City. Anche Federico è allenatore calcistico e attualmente insegna all'Academy della Juventus a Miami, dove si è trasferito con la famiglia.