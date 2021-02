Uomini e donne, Clarissa Marchese mamma bis?

La nascita della piccola Arya, in piena pandemia, l’ha portata a rivedere le sue scelte di vita. Dal rientro in Italia, al ricongiungimento con la famiglia ecco i progetti di Clarissa Marchese

La prima gravidanza l'ha vissuta dall'altra parte del mondo, lontana dagli affetti più cari, poi è arrivato il Covid a rendere tutto ancora più difficile. Situazioni che hanno portato Clarissa Marchese a stravolgere la sua vita e a rientrare in Italia lasciando di punto in bianco la Florida dove si era trasferita subito dopo il matrimonio con Federico Gregucci.

Il ritorno ad una quotidianità nella sua Sicilia, circondata dall'affetto dei famigliari, la vita da mamma, l'hanno forse portata a ridefinire le sue priorità e a pensare ad allargare ulteriormente la famiglia.

In una recente intervista l'ex Miss Italia ha infatti rivelato l'intenzione di dare una sorellina o un fratellino ad Arya: "ma non ora, magari quando avrà due anni".

Nel frattempo l'ex tronista è pronta a rifare la valigia per raggiungere la Toscana dove lei e il marito hanno preso casa. Abitazione nella quale sono già presenti due stanzette: "Una per una femminuccia, tutta rosa, e una per un maschietto, tutta celeste" che potrebbero tornare utili, in un secondo momento.