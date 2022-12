Clarissa Marchese svela il sesso del bebè: la reazione del compagno

Tempo di gender reveal per Clarissa Marchese. A pochi giorni dal Natale, l'ex volto di Uomini e Donne - che aspetta il secondo figlio dal compagno Federico Gregucci - ha svelato il sesso del bebè in arrivo. Una serata organizzata nei minimi dettagli, da condividere con amici e parenti: un albero da addobbare con palline rosa e celesti, la cena, dj set e poi tutti a scoprire se sarà un maschietto o una femminuccia.

I futuri genitori, insieme alla primogenita Arya - nata nel 2020 - si sono posizionati davanti a un enorme pacco regalo, abbracciati ed emozionati. Tolto il coperchio sono usciti tutti palloncini azzurri e il papà ha fatto i salti di gioia. Un maschio, proprio come sperava. "Siamo strafelici" hanno detto una volta tornati a casa, condividendo sui social i momenti più belli della festa. La famiglia si allarga e l'ex tronista non vede l'ora di conoscere il secondo figlio, che nei primi mesi di gravidanza l'ha fatta tribolare: "Questa gravidanza mi sta levando dieci anni di salute - aveva raccontato ai follower dopo l'annuncio - non me l'aspettavo. Il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya ed è stata perfetta. In questa gravidanza dal primo giorno ho iniziato a stare male e continuo ad avere tanti fastidi. Questi tre mesi sono stati complicati ma adesso piano piano vedo la luce in fondo al tunnel".

Clarissa Marchese e Federico: un amore nato negli studi di Uomini e Donne

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si conoscono sotto i riflettori di Uomini e Donne e proprio lì si mettono insieme fino a sposarsi nel 2019. Nel marzo 2020 è nata la loro primogenita, Arya. Clarissa prima del suo percorso a Uomini e Donne è stata Miss Italia nell'edizione 75 del beauty contest. Federico Gregucci, invece, è figlio di Angelo Gregucci, ex calciatore e vice allenatore dell'Inter e del Manchester City. Anche Federico è allenatore calcistico e attualmente insegna all'Academy della Juventus a Miami, dove si è trasferito con la famiglia.