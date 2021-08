Claudia Andreatti, ex Miss: "Non restavo incinta, poi ho scoperto un polipo all'utero"

Non per tutte le donne è facile realizzare il desiderio di mettere al mondo un figlio. Lo sa bene Claudia Andreatti, diventata mamma del piccolo Alessandro Andrea lo scorso marzo, ma consapevole di aver dovuto affrontare alcune difficoltà per poter essere madre per la prima volta. Nell'ultima intervista rilasciata sul tema, infatti, l'ex Miss e conduttrice svela di aver scoperto di avere un polipo dopo mesi di tentativi falliti di gravidanza. La confessione arriva a cinque mesi dalla nascita del bebè, frutto dell'amore per l'immobiliarista Andrea Tognola, con cui la presentatrice vive in Svizzera.

Due anni per restare incinta, poi la scoperta del polipo

Oggi Claudia è felice: a Lugano, dove si è trasferita, gode del suo equilibrio ideale, fatto di maternità e del sogno di reinventarsi erborista. Ma il raggiungimento della serenità ha conosciuto qualche intoppo. Avere Alessandro Andrea, infatti, non è stata una passeggiata: ci sono voluti ben due anni di tentativi prima di avere un bambino. Una fatica tale che la coppia, andata in allarme, ha deciso di rivolgersi ad uno specialista. La scelta si è rivelata corretta.

Claudia ha così scoperto di avere un polipo benigno all'utero che fungeva da "contraccettivo naturale". Motivo per cui restare incinta era impossibile. Dopo il check up e la diagnosi, è stato il momento dell'operazione. Poi della felicità: rimosso il polipo a febbraio, a maggio era già incinta. Il piccolo Alessandro Andrea è nato forte e sano, di ben tre kg e 600 grammi, come raccontato da lei stessa quel giorno: "E' il Dono più Prezioso che la Vita e il mio Compagno potessero regalarmi per celebrare il Vero significato di questa Giornata della Donna", ha scritto in quell'occasione su Instagram.

I nuovi progetti: il secondo figlio e l'erboristeria a Lugano

Ritrovata la tranquillità, oggi per Claudia è tempo di fare nuovi progetti. L'amore con Andrea è una certezza che va avanti da sei anni (dopo l'addio della showgirl all'avvocato Enzo La Rocca, con cui ha contratto il suo primo matrimonio) ed è il momento di reinventarsi sia dal punto di vista professionale che privato. Non a caso, la coppia è pronta ad allargare la famiglia e a fare il bis: "Il cantiere è stato già riaperto", ha assicurato lei. E, nei sogni lavorativi, c'è l'idea di "aprire qui a Lugano una piccola erboristeria o un’attività in ambito enogastronomico". Nessun interesse, invece, a tornare in tv.