Claudia Cardinale non è ricoverata contro la sua volontà: le dichiarazioni dell'attrice

"Claudia Cardinale ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese": questa l'indiscrezione sulle condizioni di salute dell'attrice 84enne che ha messo in allarme gli utenti nelle scorse ore allertati dalla notizia. Ma adesso a parlare per rassicurare quanti si sono preoccupati per lei è la stessa Cardinale che ha precisato di stare bene e di trovarsi in Francia con i filgli.

Claudia Cardinale smentisce il ricovero

Raggiunta dall'Ansa Claudia Cardinale ha spiegato che non c'è nulla di vero nelle voci che hanno riferito di un presunto ricovero contro la sua volontà. "Sono in piena salute" ha assicurato l'attrice che attualmente si trova "in una casa di campagna vicino a Parigi in compagnia dei suoi figli". Nessuna casa di riposo, dunque, solo una permanenza in Francia circondata dagli affetti più cari. Per tutti, infine, il sincero augurio di "una felice estate a tutti".

L'ultima apparizione pubblica dell'attrice nata a La Goletta, in Tunisia, e protagonista della scena cinematografica da oltre 60 anni, risale allo scorso maggio, quando si è recata a Tunisi per ricevere l'omaggio che la città volle farle per la sua lunga carriera: "Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia", ha dichiarato in quell'occasione parlando della sua terra d'origine: "Conservo in me molte cose di questo posto, i suoi paesaggi, la sua gente, il suo senso di ospitalità, la sua apertura".