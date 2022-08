"Claudia Cardinale ricoverata contro la sua volontà": scoppia il caso

A lanciare l'allarme è stata una amica romana, non lo staff dell'attrice, né comunicazioni ufficiali. Eppure "si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino", si legge su Dagospia. Ovvero che l'84enne sarebbe stata trasportata in una clinica nonostante le sue reali intenzioni. "Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, in una casa di riposo nella provincia francese", prosegue ancora il sito diretto da Roberto D'Agostino, sempre informatissimo su temi di showbiz.

Che cosa sta succedendo all'attrice icona del cinema italiano? Ombre inquietanti si allungano sul suo presente. E, a confermare che qualcosa non va, ci pensa anche la sua pagina Instagram ufficiale, ferma ufficialmente al 16 aprile, data a cui risale l'ultimo scatto pubblicato: una foto in bianco e nero con scritto "Silence". Un silenzio che diventa ogni giorno più forte e che si è spezzato solo quando, lo scorso maggio, l'artista si è recata a Tusini per ricevere l'omaggio che la città volle farle per la sua lunga carriera, in parte legata anche a quella terra, ovvero l'intitolazione di una strada a La Goulette: "Sono molto onorata perché è qui che sono nata e dove ho trascorso la mia infanzia", dichiarò in quei giorni, prima di chiudersi nel massimo della privacy.