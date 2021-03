Claudia Galanti ricorda la figlia Indila: la lettera social commuove migliaia di fan

Una lunga lettera indirizzata alla figlia Indila scomparsa nel 2014 a soli 9 mesi è il ricordo che Claudia Galanti ha condiviso sui social nel giorno in cui la piccola avrebbe compiuto 7 anni. La data 21/3/2021 e due cuori accompagnati dall’hashtag #indilacarolina fanno da didascalia alle parole che la showgirl ha scritto sulla foto che la ritrae con lei nel giorno della sua nascita, seguita dagli scatti di alberi fioriti in piena primavera.

“Questa foto la guardo spesso, piccola Indila, e anche se non si capisce molto, per me vuol dire tanto. Era il 21 marzo di sette anni fa, esattamente il giorno in cui sei nata. Questa foto raccoglie tutto l’amore che abbiamo provato e proveremo per te, per sempre”, si legge nel post: “Ti scrivo perché, anche se la vita ha cercato di separarci, non ci è riuscita e non ci riuscirà mai. Se sono qui è perché non mi sono mai arresa e non mi arrenderò mai all’idea che tu sia andata via per sempre”

“Non posso abbracciarti e non posso stringerti, ma posso parlarti, posso guardare ancora il tuo sorriso e i tuoi occhioni grandi”, prosegue Claudia rivolgendosi alla sua bambina: “I nostri pochi ricordi mi danno forza e alleviano la mia sofferenza, mi lasciano sognare che un giorno potremo sorriderci dieci, cento, mille volte ancora… Un sentimento doloroso che non cela una speranza: Non può essere finita così, non puoi essertene andata via per sempre e non puoi essertene andata senza pensare di aspettarmi con i tuoi amici angeli”. Poi la conclusione: “Cara figlia mia, anche ora che non sei più qui sei la mia unica ragione di vita: non devo piangere, non devo abbattermi. Devo pensare che andrà tutto bene, perché è solo così che guardandomi potrai essere orgogliosa della mamma che hai e dei tuoi fratellini Tal e Liam. A loro manchi davvero tanto. Buon compleanno piccola mia. Mi auguro un cielo pieno di palloncini e angeli accanto a te”.

In pochi minuti la toccante lettera ha intercettato la sensibilità di migliaia di follower, tutti virtualmente vicini alla sofferenza di una mamma che mai, nemmeno per un attimo, dimentica l’amore immenso per la sua bambina.

Claudia Galanti: “In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita”

“In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato Arnaud”: così, di recente, Claudia Galanti ha ricordato il periodo più doloroso della sua vita a cavallo tra il 2014 e il 2015: "La mia vita è da sempre così: sul più bello succede qualcosa e crolla tutto". Dopo la tragedia della perdita della piccola, gli altri due figli Liam e Tal le hanno dato la forza di andare avanti: “Cucinare per loro mi faceva sentire meno male, passavamo ore in cucina, e ad un certo punto ho pensato che potevo farlo a tempo pieno”, ha spiegato la showgirl che oggi cura un nuovo progetto di cucina con ricette ideate da lei e un servizio a domicilio.