Claudia Gerini beccata con l'ex di una famosa collega: le foto

Si è proclamata single fino a poco tempo fa, ma l'amore sembra aver nuovamente bussato alla sua porta. Claudia Gerini - che dopo la fine della relazione con Simon Clementi, nel 2021 - non si è più fatta vedere (ufficialmente) con nessuno, è stata beccata dal settimanale Chi in dolce compagnia.

Il nuovo compagno - o quantomeno fidanzato in pectore - è l'imprenditore Riccardo Sangiuliano, già noto alla cronaca rosa per il suo matrimonio con Nathaly Caldonazzo. L'ex marito della showgirl sembra molto preso dall'attrice romana, che ha accompagnato fino a Napoli per un impegno di lavoro. Immortalati sere fa a Roma, i due hanno cenato in un ristorante e sono tornati a casa di lei, per poi uscire poco dopo insieme e partire verso Napoli, dove Claudia Gerini sta girando una nuova serie Netflix, "Le indagini di Sara".

La coppia (è il caso di dirlo) ha trascorso la notte in un appartamento e le foto scattate dai paparazzi la mattina dopo sono inequivocabili: prima si affaccia lei, in accappatoio, poi lui in pantaloncini. E finita la giornata sul set, eccoli insieme sul lungomare Caracciolo dove si scambiano un romantico bacio.

Le foto pubblicate su Chi