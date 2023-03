Claudia Gerini torna con l'ex dopo due anni di lontananza

Claudia Gerini sarebbe di nuovo felicemente accompagnata. I fotografi di Diva e Donna sono riusciti a intercettarla mentre era in dolce compagnia. Al suo fianco un suo noto ex: Simon Clementi. I due si sarebbero recati insieme alla festa di un'amica e tra loro due si sarebbe riaccesa la fiamma dell'amore.

Sulla rivista si vede lui che tiene l'attrice per il braccio teneramente e secondo quanto riferito dai presenti lui sarebbe più coinvolto di lei in questo nuovo tentativo: "Cercava, senza sosta, di conquistare le attenzioni dell’attrice", scrive il magazine. Alla festa erano presenti anche Nancy Brilli, Lillo, Marco Travaglio e Barbara Palombelli.

Al momento la notizia non è stata né confermata né smentita, ma di certo c'è che il flirt con l'attore Tony Schiena è terminato.

La storia d'amore tra Simon e Claudia

Claudia Gerini e l’imprenditore Simon Clementi sono stati fidanzati dal 2019 al 2021. La rottura arrivò come un fulmine a ciel sereno poiché la loro storia, con tanto di presentazioni in famiglia, sembrava essere molto solida. I due si erano conosciuti a Cortina quando erano in vacanza con i rispettivi figli. Clementi è padre di due figli nati da una precedente relazione.