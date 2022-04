Claudia Gerini, la rara foto con entrambe le figlie

Per Claudia Gerini non esiste tempo migliore di quello trascorso con le figlie. Lo si capisce dalla luce che emana quando è vicino a loro, come nell'ultima foto pubblicata su Instagram: "Quanto amore - scrive l'attrice nel post - Quanta gioia, quanto orgoglio per le mie due meraviglie. Sono così grata alla vita".

Difficile vederle tutte e tre insieme sui social, così i follower approfittano e le inondano di complimenti. Fra Claudia Gerini e la primogenita Rosa - avuta dall'ex marito Alessandro Enginoli - la somiglianza è lampante, mentre Linda, la seconda figlia, ha anche qualcosa del papà, Federico Zampaglione, tra i primi a lasciare un cuore sotto al post. L'attrice e il musicista, leader dei Tiromancino, sono in ottimi rapporti e spesso trascorrono del tempo insieme alla loro Linda, che oggi ha 13 anni. Rosa invece ne ha 17 e il prossimo anno partirà per gli Stati Uniti: è risultata idonea alla New York University, una delle università più famose e prestigiose del mondo.

La foto pubblicata da Claudia Gerini

Il desiderio di adozione

Le sue 'bambine' stanno crescendo e Claudia Gerini le accompagna mano nella mano, ogni giorno, facendogli sentire di poter contare sempre sul suo sostegno, anche adesso che iniziano ad essere grandi. L'attrice sarebbe pronta ad avere un altro figlio, come ha fatto sapere l'anno scorso in un'intervista, ricorrendo all'adozione, nonostante in Italia le pratiche per i single siano bloccate: "Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni - aveva detto - Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che piacerebbe prendere un bimbo in affido. Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice, ha più eco".