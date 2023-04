Claudia Gerini, la rivelazione su Verdone: "Voleva una relazione con me ma io non me la sentivo"

Classe 1971, romana doc, una lunga e fortunata carriera nel mondo del cinema e una personalità forte che l'ha resa una delle attrici più amate non solo dal pubblico ma anche dai suoi colleghi di set. Parliamo di Claudia Gerini, uno dei volti più iconici del cinema italiano che, ha deciso di raccontarsi in un libro autobiografico "Se chiudo gli occhi" edito da Piemme, che ripercorre la sua vita privata e quella professionale e svela molti aspetti inediti su di lei e sui suoi numerosi flirt tra cui uno in particolare, quello con Carlo Verdone negli anni '90.

In uscita il 2 maggio, questa autobiografia sta già facendo parlare molto di sé per alcune rivelazioni scottanti sulla vita privata di Claudia e sui suoi amori da Gianni Boncompagni a Federico Zampaglione fino a passare ad altri volti noti del mondo dello spettacolo. In particolare, a saltare all'occhio, è stato un estratto del libro, riportato dal settimanale Gente, che parla di un personaggio noto e amatissimo dal pubblico italiano, Carlo Verdone, che è stato proprio l'uomo che ha lanciato la carriera di Claudia Gerini scegliendola nei suoi film e rendendola, così, popolarissima in Italia.

Il rapporto tra i due, però, andava oltre quello professionale e la stessa Gerini ha parlato di un flirt. L'attrice, infatti, ha raccontato che i due hanno avuto un rapporto, un avvicinamento nel 1996 che, però, non è sfociato in nulla di più serio, anche se Verdone avrebbe voluto.

"Dopo Sono pazzo di Iris Blond è nato un flirt, non era una storia vera e propria - ha raccontato Claudia -. Lui voleva andare avanti mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po' ad accettare questa cosa ma ora siamo grandi amici".

Una confessione che ha subito fatto il giro del web e alimentato un chiacchiericcio online su questa potenziale coppia di bravissimi del cinema che, però, non è sbocciata ma si è limitata a restare un sogno mai avverato. Chissà cosa avrà da dire Verdone a quasi 30 anni di distanza da quel sentimento nei confronti di Claudia Gerini.