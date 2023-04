"Claudia Gerini messa male in amore", la dura replica dell'attrice

Ufficialmente single da due anni, Claudia Gerini non è alla ricerca di un nuovo compagno eppure l'attenzione sulla sua situazione sentimentale è sempre molto alta. Lo scorso marzo si vociferava di un ritorno di fiamma con il collega Simon Clementi - al quale è stata legata dal 2019 al 2021 - ma il rumor non è mai stato confermato da nessuno dei due e anche in una recente intervista l'attrice ha assicurato di avere il cuore libero.

Un'intervista dal titolo urlato, come fa notare Claudia Gerini su Instagram: "Giusto per precisare - scrive - sulla cover di una rivista (che comunque ringrazio) è uscito un titolo forse un po' forzato. Nella sua estrema sintesi, un titolo in cui non mi riconosco pienamente. Non è che in amore 'sono messa male', quello che volevo dire è che in questo momento non ho una relazione, sono in fase di libertà". L'attrice ci tiene a spiegare: "Sono in osservazione, diciamo. Ho dei corteggiatori, ma nessuno in questo momento ha conquistato il mio cuore. Ecco, detta così è più reale. Meglio precisare". Insomma, nessun fidanzato ufficiale ma questo non significa che stia lì a leccarsi le ferite e ha voluto precisarlo.

Il post di Claudia Gerini

Le ultime dichiarazioni su Carlo Verdone

A proposito di relazioni e flirt, nel suo libro autobiografico appena uscito Claudia Gerini parla del rapporto con Carlo Verdone: "Dopo Sono pazzo di Iris Blond è nato un flirt, non era una storia vera e propria - ha svelato l'attrice - Lui voleva andare avanti mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po' ad accettare questa cosa ma ora siamo grandi amici".