Claudia Gerini dice addio alla nonna Emilia: "Sei volata in cielo"

Dire addio non è mai facile, Claudia Gerini ha dovuto salutare la sua amata nonna. L'attrice romana su Instagram ha condiviso le foto con la signora Emilia e un dolce ricordo: "Nonna Emilia sei volata in cielo e lasci amore e ricordi meravigliosi. fai buon viaggio, sei e sarai sempre con me. Ti voglio ricordare con delle foto dolci e spiritose, come eri tu. Una con i tuoi amati occhiali neri!".

Sono stati molti i commenti di vicinanza, il cuore lasciato da Miriam Leone, "Dolce nonna Emilia" scritto dai Tiromancino, Tosca D'Aquino ha scritto "Che dolore" e poi ancora i cuori di vicinanza di Stefano Accorsi, Cristiana Capotondi.

Claudia Gerini e la famiglia allargata

Già protagonista di una vera e propria famiglia allargata, quella messa in piedi con Zampaglione, che ha sposato la nuova compagna Giglia Marra, Claudia è pronta a dedicarsi a nuovi bambini. "Vorrei altri tre figli di quattro o otto anni - dichiara nell'ultima intervista rilasciata al settimanale F - Solo che ho quasi 50 anni, non ho un marito: mi sono posta il problema, ho pensato che mi piacerebbe prendere un bimbo in affido. Ne ho parlato con le figlie. È importante che siano d’accordo".

E le figlie che ne pensano? "Che va bene - prosegue - Si sono subito spostate sulle cose pratiche, tipo dove lo facciamo dormire… Il fatto è che, essendo single, non posso chiedere un’adozione, ed è incredibilmente assurdo che in un Paese civile una donna che vuole dare amore a un bambino, che ha la disponibilità economica e spazio in casa, non possa farlo".