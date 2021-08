"Claudia Gerini tradita dal compagno", ora l'attrice spiega la sua versione dei fatti

Mentre il suo ex Federico Zampaglione ha appena detto sì alla compagna Giglia Marra, a Claudia Gerini le cose in amore vanno peggio: l'attrice ha appena detto addio al compagno Simon Clementi. Le voci di una rottura, che sarebbe seguita ad un tradimento, si rincorrevano da giorni, tanto che l'artista romana decide di scendere in campo in prima persona per fare chiarezza.

A circolare la scorsa settimana era stata la voce secondo cui Simon, manager 50enne legato a Claudia da due anni, era stato pizzicato accanto ad una donna misteriosa a Formentera, una bella mora precisamente. Oggi la replica, a mezzo social, di Claudia: "Nessuno ha beccato nessuno. Nessuno ha tradito. Semplicemente io e Simone abbiamo scelto di non essere più una coppia rimanendo amici", scrive in un messaggio condiviso tra le Instagram Stories a corredo dello screenshot di un articolo di giornale in cui veniva riportato il presunto tradimento.

Insomma, la love story è finita, ma non a causa di un terzo incomodo. Un amore durato un paio di anni dopo l'addio di lei al giovane attore Andrea Preti. A conquistarla dell'uomo, confidava, era stato il "lato accudente". "L’ho presentato alle mie figlie, è andata bene… - diceva - Un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto". Purtroppo per entrambi però, le cose sono andate diversamente.

Oggi Claudia è una splendida mamma single. Di Rosa, nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, e di Linda, avuta da Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino. Ed è proprio in occasione delle nozze di Federico che Gerini ha fatto arrivare i suoi migliori auguri. "Mi fa un po’ impressione, sarei ipocrita a dire che non mi fa effetto", ha ammesso a proposito delle nozze, per poi sottolineare "Siamo una famiglia allargata".