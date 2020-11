Claudia Gerini, biliardo e tacchi a spillo: il sabato sera bollente infiamma i social (FOTO)

Il sabato sera bollente di Claudia Gerini infiamma i social. Biliardo e tacchi a spillo, questo il tema della notte di Halloween che si è concessa l'attrice romana, più bella che mai a 48 anni compiuti. Gli scatti, condivisi su Instagram, hanno fatto incetta di like in pochi minuti.

Claudia Gerini super sexy

Ospite di una meravigliosa villa dai lampadari di cristallo, Claudia sfoggiava un look da dieci e lode. Oltre al tubino nero ed attillatissimo che ne metteva in risalto il corpo scolpito, anche un paio di scarpe con tacco 10, nere anch'esse. Un mix di sensualità ed eleganza che hanno infiammato i follower.

Chi è Simon Clementi, compagno di Claudia Gerini

A godere di tanta bellezza è il compagno Simon Clementi, di cui Claudia ha raccontato di recente: "È nata una bella storia… Simon è un papà molto attento, questo suo lato “accudente” mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie (Rosa e Linda, avute da precedenti relazioni), è andata bene… Sposarsi? Ora non è il caso, ma in futuro perché no? Un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto".

Di recente Gerini, come molti colleghi, ha lanciato un appello per i lavoratori dello spettacolo, vittime come molte altre categorie degli effetti della pandemia. "Noi chiediamo un peso culturale che non ci viene riconosciuto - ha dichiarato a settembre - del nostro comparto non fanno parte soltanto gli attori più conosciuti, ma ci sono anche le maestranze: truccatori, parrucchieri, macchinisti, elettricisti, montatori, autisti. Tutti sono completamente fermi e ci sono anche attori teatrali meno famosi che non hanno più potuto recitare".