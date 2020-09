Claudia Lai, compagna di Nainggolan, è guarita dal cancro: "Oggi festeggio la mia vittoria"

Claudia Lai, compagna di Nainggolan, è guarita dal cancro. La notizia arriva su Instagram, dove la donna comunica tutta la sua gioia: "Oggi 14 settembre 2020, scusate ma io devo assolutamente festeggiare la mia vittoria". La sua battaglia contro un tumore al seno era cominciata lo scorso anno.

Claudia, classe 1982, si immortala sorridente e scrive un messaggio dedicato a tutti i suoi fan che l'hanno sostenuta in questa battaglie. Tanti i messaggi che le sono arrivati in questi mesi. E lei stessa si è resa protagonista delle promozione di numerose iniziative benefiche negli ospedali. Non a caso negli ultimi tempi Claudia, di professione dj, è tornata dietro la consolle ad animare qualche serata.

Era l'aprile del 2019 quando la compagna del calciatore dell'Inter annunciò sui social di essere malata. Una battaglia dura, passata attraverso operazione e chemioterapia. Mesi durissimi, resi ancora più complicati dall'emergenza coronavirus in corso, soprattutto ad aprile come denunciato da lei stessa.