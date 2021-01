Claudia Pandolfi e i "retroscena piccanti" con Leonardo Pieraccioni: il video privatissimo

L'attrice pubblica su Instagram le immagini di qualche anno fa, durante una pausa sul set, in cui fa la pipì 'coperta' dal regista toscano

Se Leonardo Pieraccioni facesse un film con tutti i backstage delle sue commedie, ne verrebbe fuori un kolossal di risate. I set del regista toscano sono noti per lo spasso e l'allegria che si respira, e il video pubblicato su Instagram da Claudia Pandolfi lo conferma.

L'attrice, che nel 2018 ha recitato nel film 'Se son rose' - insieme a una schiera di altre bravissime (e bellissime) attrici - ha condiviso sui social dei "retroscena piccanti", come scrive nel post. Le immagini riguardano proprio lei, che durante una pausa dalle riprese si apparta per fare pipì dietro un separè e si riprende, accovacciata, mentre a farle da 'guardia' c'è proprio Leonardo Pieraccioni, che aspettando fischietta. "Ah già, ho fatto anche questo! Lo metto nel curriculum" commenta il toscanaccio, e lei incalza: "Mica spiccioli".

Sotto, il video pubblicato su Instagram da Claudia Pandolfi

I commenti dei follower

I follower di Claudia Pandolfi, abituati alla stravaganza dell'attrice sui social, commentano divertiti. "Una delle cose più libere del mondo. È ufficiale, ti adoro" scrive una fan, e ancora: "Matta come solo tu sai fare. Poi vabbè quel sorriso, te se ama Claudia". E lei ha un like per tutti.