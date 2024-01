Claudia Pandolfi: "Ecco l'ultimo messaggio ricevuto da Sandra Milo"

"Una donna incredibilmente affettuosa, gioviale, luminosa. Ciao Sandra delle meraviglie". È con queste parole che Claudia Pandolfi decide di salutare la collega Sandra Milo, morta in queste ore all'età di 90 anni. Nel post d'addio a Sandra, l'attrice decide di condividere anche gli ultimi messaggi che le due si erano inviate nei mesi scorsi. Messaggi che raccontato la serenità con cui Milo approcciava alla vita.

In particolare Claudia Pandolfi condivide lo screenshot di una chat avuta con Sandra Milo in privato via Instagram. "Ti ringrazio infinitamente", scrive Pandolfi nell'ultimo messaggio inviato a Sandra, "Sei una dea. La paladina del buonumore. Un abbraccio enorme". E Sandrocchia - così l'aveva soprannominata il regista Federico Fellini - risponde: "Di questi tempi il buonumore latita ma dobbiamo provare a essere sorridenti. Abbraccio contraccambiato". Migliaia di like al post in poco tempo, segno che l'icona del cinema italiano resterà a lungo nei nostri cuori.

Milo è scomparsa in queste ore, dopo aver dedicato allo spettacolo oltre quarant'anni di vita, fino all'ultimo. Aveva compiuto 90 anni. Attrice prediletta da Federico Fellini, ma anche conduttrice televisiva e cantante, la Milo si è spenta nella sua abitazione di Roma, circondata dalla famiglia, che ha diffuso la notizia della sua scomparsa.