Coronavirus, Claudia Pandolfi fa il tampone via social (VIDEO)

"Tamponata. No danni alla carrozzeria. No feriti". Così, con la consueta ironia che la contraddistingue, Claudia Pandolfi, 45 anni, condivide sui social il momento in cui viene sottoposta a tampone. Nessun sospetto caso di coronavirus per lei, ma solo il rispetto del protocollo imposto ai lavoratori del mondo dello spettacolo che lavorano sul set.

Tra i follower, qualcuno fa notare che il test non è effettuato in maniera corretta. "Mi fanno un esame a settimana per lavoro. Credo siano clementi per questo motivo. Non sono una sospetta paziente covid", risponde lei. Pandolfi è tra le prime a tornare sul set dopo lo stop forzato imposto dall'emergenza coronavirus. Con circa 66mila follower all'attivo, è anche molto apprezzato il suo profilo su Instagram.

