Caso Allegri, l'ex moglie respinge le accuse: "Non si può distinguere tra figli e figliastri"

Claudia Ughi, ex moglie di Massimiliano Allegri, non è rimasta in silenzio dopo l'accusa ricevuta dal suo ex compagno che l'ha incolpata di aver usato i soldi del mantenimento del figlio per altri scopi. La donna, infatti, ha raccontato la sua versione dei fatti attraverso le voci dei suoi avvocati, Davide Stecchella e Paolo Davico, respingendo l'accusa di appropriazione indebita e violazione degli obblighi di assistenza familiare.

A riferirlo è il Corriere.it che ha riportato le parole esatte degli avvocati della donna. I due legali, infatti, hanno definito le accuse dell'allenatore della Juventus "strumentali" e fatte solo per ridimensionare la quota mensile di mantenimento (che ammontano a 10mila euro al mese). Hanno aggiunto, inoltre, che non si può rimproverare a una madre di non "pesare con la bilancia" i soldi usati per due fratelli che abitano nella stessa casa distinguendoli tra "figli e figliastri", «sarebbe come pretendere che in un ambito familiare composto da tre persone una madre acquisti un maglioncino di minor pregio alla sorella rispetto a quello del fratello, solo perché il padre del secondo è più ricco».

Per cosa è stato usato il denaro del mantenimento da Claudia Ughi

L'accusa di Max Allegri si riferisce al fatto che Claudia Ughi avrebbe usato i soldi assegnati per il figlio di undici anni, 200mila euro, (dal 2017, infatti, l'allenatore versa 10mila euro al mese all'ex moglie per il mantenimento del figlio) per finanziare la carriera universitaria della figlia e pagare la retta dell'ateneo a cui sarebbe iscritta. In questo modo, i soldi del mantenimento, sarebbero stati "ereditati" in modo paritario da entrambi i figli della Ughi senza che averne, però, diritto. Inoltre, Allegri avrebbe anche notato, attraverso l'estratto conto, che la ex avrebbe anche fatto diversi investimenti in ambito immobiliare acquistano un appartamento a Livorno, durante il periodo della pandemia, in modo da permettere ai figli di essere più vicini ai parenti.

L'udienza preliminare è stata fissata ad inizio luglio 2022, nel Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” di Torino.

La storia (sentimentale) di Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri è stato al centro della cronoca rosa fin dai suoi esordi nel mondo del calcio. Nel 1992, infatti, appena ventiquattrenne, lasciò la fidanzata a due giorni dalle nozze, per poi sposarsi nel 1994 e avere la sua prima figlia nel 1995. Dopo quattro anni dal matrimonio, però, Allegri torna single e la sua relazione successiva è proprio con Claudia Ughi. I due hanno avuto una relazione d'amore che è durata ben 13 anni e da cui è nato il secondogenito dell'allenatore, nel 2011. I due si sono poi separati nel 2017. Da allora, Allegri è stato sentimentalmente legato ad Ambra Angiolini fino al 2021.