Claudio Amendola e Francesca Neri si separano dopo 25 anni insieme

Claudio Amendola e Francesca Neri si separano. Sarebbe finito, dopo 25 anni, l'amore tra una storica coppia del mondo dello spettacolo. Dopo la fine del matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi, anche un'altra amatissima coppia del piccolo schermo avrebbe deciso di mettere la parola fine alla loro vita insieme. 59 anni lui, 58 lei, i due attori, secondo le indiscrezioni, non ancora confermate, si sarebbero separati tanto che Amendola sarebbe già andato via di casa trasferendosi in un altro appartamento. L'attore, che proprio ieri è stato visto scherzare con delle giovani fan in un ristoante insieme a suo figlio Rocco, non si è più fatto vedere, da diverso tempo, insieme alla sua storica compagna, che aveva annunciato, lo scorso anno, di soffrire di cistite cronica interstiziale, una malattia invalidante e molto fastidiosa.

Francesca, parlando a Verissimo della sua malattia, aveva anche sottolineato come, in un momento così difficile, Claudio era stato in grado di starle affianco nonostante lei si fosse allontanata per vivere il suo dolore privatamente e proteggere la sua famiglia e lo stesso Claudio aveva rivelato lo scorso settembre, sempre a Verissimo, quanto fosse fiero della forza della sua compagna nell'affrontare una malattia non chiara e fastidiosissima come la cistite interstiziale.

Oggi, però, i due avrebbero deciso di allontanarsi una volta per tutte mettendo fine alla loro lunga storia d'amore.