"Claudio Amendola ha un'altra donna, tre mesi fa l'addio a Francesca Neri"

Le indiscrezioni sulla fine del matrimonio di Claudio Amendola e Francesca Neri non si fermano. Mentre i diretti interessati non confermano né smentiscono, la notizia sulla rottura di una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo continua a circolare, alimentata dalla voce secondo cui l'attore avrebbe già trascolato in un altro appartamento.

Adesso ai primi rumors si aggiunge anche un nuovo dettaglio arrivato come "flash" dal sempre informatissimo Dagospia che riferisce come la coppia sia già separata da tempo e che lui sarebbe innamorato di un'altra donna. "La storia d'amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi. Si vocifera che il cuore dell'attore batta per un'altra donna" si legge sul sito che così avvalora le prime scarne notizie sulla conclusione di una storia d'amore lunga 25 anni.

La storia d'amore di Claudio Amendola e Francesca Neri

La storia d'amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri è nata sul set del film Le mani forti. Galeotta fu una scena che fece capire all'attore che quella che aveva davanti non era più una semplice collega. "Ho conquistato Francesca con una bottiglia di Brunello. Ci sfioravamo già da qualche giorno sul set del film che stavamo facendo, ci guardavamo con occhi nuovi" raccontò lui ripercorrendo l'inizio della loro relazione. L'amore tra i due ha trovato il suo culmine nel 1999 con la nascita di Rocco, primo per Francesca e il terzo per Claudio (già padre di Alessia e Giulia, nate dal matrimonio con la doppiatrice Marina Grande). Oggi il ragazzo ha 23 anni e di recente è stato avvistato con il suo papà in un video diventato virale.

Nel 2010 il matrimonio a New York, segnato da momenti difficili come l'infarto che nel 2017 ha colpito Claudio e la malattia di Francesca, la cistite interstiziale cronica, di cui ha parlato di recente, soffermandosi sull'immenso aiuto ricevuto dal marito: "Tante volte gli ho detto “Su, prendi nostro figlio e vai”. Perché davvero in quei momenti vuoi restare sola, sapendo che nessuno ti può aiutare", ha raccontato, "Quando vedevo in lui la difficoltà, l'inadeguatezza, l'impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore. Ma Claudio è sempre rimasto. Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c'è sempre stato. Claudio mi ha salvato".