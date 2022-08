Claudio Amendola rompe il silenzio sulle voci di separazione da Francesca Neri

Dopo giorni di indiscrezioni sulla fine del matrimonio di Claudio Amendola e Francesca Neri arrivano le dichiarazioni che smentiscono ogni illazione. Secondo la notizia circolata, la coppia, insieme da 25 anni, si era separata tempo fa e l'attore era già andato via di casa trasferendosi in un altro appartamento. Ai primi rumors si erano poi aggiunti altri dettagli, ovvero la presenza di un'altra donna nella vita di Amendola. Fino ad ora nessuno dei diretti interessati aveva commentato le voci, ma adesso è proprio l'attore a negare categoricamente ogni illazione sulla sua sua vita privata.

Claudio Amendola smentisce la separazione da Francesca Neri

"Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo" è la dichiarazione rilasciata al settimanale DiPiùTv. Silenzio, invece, da parte della moglie, tornata qualche mese in tv per raccontare la sua lunga assenza dalle scene a causa della malattia, la cistitie interstiziale cronica, e il supporto ricevuto dal marito. "Tante volte gli ho detto “Su, prendi nostro figlio e vai”. Perché davvero in quei momenti vuoi restare sola, sapendo che nessuno ti può aiutare", ha raccontato, "Quando vedevo in lui la difficoltà, l'inadeguatezza, l'impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore. Ma Claudio è sempre rimasto. Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c'è sempre stato. Claudio mi ha salvato".

La storia d'amore di Claudio Amendola e Francesca Neri

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono conosciuti set del film Le mani forti. L'amore tra i due ha trovato il suo culmine nel 1999 con la nascita di Rocco, primo per Francesca e il terzo per Claudio (già padre di Alessia e Giulia, nate dal matrimonio con la doppiatrice Marina Grande). Oggi il ragazzo ha 23 anni e di recente è stato avvistato con il suo papà in un video diventato virale. Nel 2010 il matrimonio a New York, segnato da momenti difficili come l'infarto che nel 2017 ha colpito Claudio Arrivato in ospedale grazie all’aiuto di Francesca, riuscì a rimettersi miracolosamente dopo qualche giorno di ricovero. "All’improvviso ti rendi conto veramente del valore della vita e delle cose che hai" fu il suo commento dopo quel tragico momento: "È stato come una secchiata d’acqua gelata. La mia vita è cambiata radicalmente: ho smesso di fumare, sono dimagrito dodici chili e ora mi sento come un trentenne".

A proposito del suo rapporto con la moglie: "La nostra fortuna è che ci siamo incontrati da grandi" disse Amendola confermando la reciprocità di un sentimento sempre molto solido: "Quello che conta in un rapporto è la fiducia: la mia vita è nelle tue mani e io ho la tua nelle mie. È meraviglioso, chi non ce l’ha non sa che si perde".