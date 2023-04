Claudio Amendola sulla fine del matrimonio con Francesca Neri: "Un grande peccato"

Claudio Amendola torna protagonista di una serie tv, Il Patriarca, in onda nella prima serata di Canale 5 a partire da venerdì 14 aprile. La nuova esperienza lavorativa è stata l'occasione per l'attore di raccontarsi a Verissimo, in un'intervista che ha ripercorso la sua carriera, ma anche la sua vita privata segnata dalla recente separazione con Francesca Neri.

Padre di tre figli, Claudio Amendola ha confidato di aver sempre basato il suo rapporto con loro sulla completa fiducia: "Ai miei figli non ho mai nascosto nulla, non ho mai temuto di affrontare argomenti, di ammettere errori e di capire gli errori degli altri" ha confidato tornando sul delicato argomento della dipendenza dalla cocaina rivelato qualche settimana a Belve. "Ho avuto un rapporto con le droghe per alcuni anni, fino a 24 anni fa. Ho detto smesso quando non mi sono trovato a poter assistere mio figlio. Allora ho detto basta", ha ricordato l'attore che così ha ribadito come l'amore per i figli sia stato determinante per superare il problema.

"Francesca sarà per sempre il libro più importante della mia vita"

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati dopo 25 anni. "Sono grato ai media perché ci hanno rispettato e credo che sia dovuto a come io e lei non ci siamo esposti per tutti questi anni" ha detto affrontando il tema con Silvia Toffanin: "La vita è bizzarra, non credevo mai di poter interrompere la storia con Francesca. Sarà comunque per sempre la pagina, il libro più importante della mia vita. È un grande peccato, sì. Sono molto dispiaciuto di non essere riuscito a mantenere il patto che ci siamo fatti".

"Io sto bene, ho una vita che mi riempie. Le vorrò più che bene per tutta la vita" ha proseguito ancora, soffermandosi poi sul figlio Rocco che ha accolto la decisione dei genitori con grande maturità: "Abbiamo fatto un figlio meraviglioso", ha concluso.

(Di seguito l'intervista di Claudio Amendola a Verissimo)