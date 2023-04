Claudio Amendola: "Io e Francesca Neri volevamo invecchiare insieme"

Era agosto scorso quando iniziarono a circolare le voci sulla crisi matrimoniale tra Francesca Neri e Claudio Amendola. All'inizio erano solo voci prive di ufficialità, poi nei mesi successivi la conferma che davvero una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano aveva deciso di lasciarsi dopo 25 anni. Del delicato momento privato affrontato e vissuto con grande riservatezza e rispetto reciproco Claudio Amendola ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera, confidando la sofferenza per la fine del suo matrimonio - il secondo dopo quello con l'attrice e doppiatrice Marina Grande madre delle due figlie Alessia e Giulia - da cui è nato Rocco, 24 anni. Amendola e Neri, sposati dal 2010, si sono separati lo scorso ottobre.

"Mi preme dire e mi piace sottolineare che c'è stato un enorme rispetto nei confronti della nostra separazione da parte del mondo dei media: forse significa che nei 25 anni in cui siamo stati insieme abbiamo seminato bene. Ho avvertito molta eleganza nel trattarla e nessuna pressione, a parte l'inevitabile rumore iniziale" ha affermato Amendola parlando del risvolto mediatico della sua storia personale. Inevitabile la sofferenza di accertare che fosse il momento di mettere un punto a una storia d'amore così bella e intensa, ma con grande lucidità oggi Amendola racconta di essere riuscito ad andare avanti: "Il dolore c'è stato, ma oggi non c’è più. Rimane il dispiacere di non essere riusciti ad andare fino in fondo e rispettare quello che per tanti anni ci siamo detti, ovvero il voler invecchiare insieme. Il resto rimane nella sfera più intima della mia vita e preferisco tenerlo molto, molto per me".

"L'errore professionale che non mi perdono"

Il 14 aprile arriva su Canale 5 Il Patriarca, serie di cui Claudio Amendola è protagonista e regista. Si tratta dell'ultimo lavoro di una lunga carriera che lo ha visto recitare - tra gli altri - nei film Soldati - 365 all’alba, Mery per sempre, Vacanze di Natale, I Cesaroni. Una carriera lunghissima e piena di successi la sua, sulla quale, tuttavia, a ber riflettere c'è un errore professionale che non si perdona: "Non aver fatto Il bagno turco di Ozpetek, purtroppo parliamo ormai di uno o due secoli fa. È un film che non ho capito: non ho avuto il coraggio di interpretare quel ruolo" ha ammesso, "Non mi ritrovavo in quel personaggio e non mi sono voluto mettere in gioco. Ho fatto un errore: sono stato proprio uno stupido".

Se sente di essere stato snobbato dalla critica? "In realtà non me ne è mai importato tantissimo e ci ho fatto poco caso durante la carriera" la sua risposta: "Certo, c'è stato un tempo - durato molto poco però - in cui pensavo fosse giusto che meritassi un premio. Ma va bene lo stesso. Con il tempo sono diventato sempre più disincantato".