Claudio Amendola e Francesca Neri, storia di un amore lungo 25 anni

Le voci sulla separazione di Claudio Amendola e Francesca Neri si rincorrono in queste ore, alimentate dalle indiscrezioni secondo cui l'attore romano avrebbe già lasciato la loro casa per trasferirsi in un altro appartamento. Una notizia spiazzante per i fan di una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano che, al momento, non ha ancora commentato i rumors per smentire o confermarli. Ancor più perché recenti sono state le rispettive dediche d'amore in occasione del racconto della malattia di Francesca, ritiratasi per qualche tempo dalle scene e tornata con un libro, Carne Viva, in cui ha ripercorso il momento più buio della sua vita sempre con il sostegno del marito.

Il primo incontro tra Claudio Amendola e Francesca Neri

La storia d'amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri è nata sul set del film Le mani forti. Galeotta fu una scena che fece capire all'attore che quella che aveva davanti non era più una semplice collega. "Ho conquistato Francesca con una bottiglia di Brunello. Ci sfioravamo già da qualche giorno sul set del film che stavamo facendo, ci guardavamo con occhi nuovi" raccontò lui in un'intervista a Domenica Cinque ripercorrendo l'inizio della loro relazione: "Dovevamo girare una scena di una cena in cui avremmo dovuto bere del vino rosso, e io le ho chiesto se le piacesse il vino e mi sono presentato in scena con una bella bottiglia che abbiamo bevuto e… Galeotta fu la bottiglia. E mi sono innamorato follemente e ho fatto in modo che anche lei si innamorasse di me".

La nascita del figlio Rocco

L'amore tra i due trova il suo culmine nel 1999 con la nascita di Rocco, primo per Francesca e il terzo per Claudio (già padre di Alessia e Giulia, nate dal matrimonio con la doppiatrice Marina Grande). Oggi il ragazzo ha 23 anni e di recente è stato avvistato con il suo papà in un video diventato virale. "Ha trovato un papà più maturo. Con lui ho saputo dire qualche no. Ai miei nipoti invece permetto tutto", ha confidato l'attore parlando della sua paternità a Domenica In. Dal 2010 l'attore è anche nonno di Diego, figlio della primogenita Alessia.

Il matrimonio a New York

E sempre nel 2010, l11 dicembre, i due hanno deciso di sposarsi a New York, in gran segreto. La coppia aveva già manifestato l'intenzione di unirsi in matrimonio: "Prima o poi toccherà farle queste carte per regolarizzare il nostro rapporto, ma quando troveremo il tempo e in Comune assolutamente, per una pura formalità" aveva confidato lei qualche tempo prima di un sì pronunciato lontano da ogni clamore mediatico.

Nel 2017 Claudio Amendola ha rischiato la vita a causa di un grave infarto. Arrivato in ospedale grazie all’aiuto di Francesca, riuscì a rimettersi miracolosamente dopo qualche giorno di ricovero. "All’improvviso ti rendi conto veramente del valore della vita e delle cose che hai" fu il suo commento dopo quel tragico momento: "È stato come una secchiata d’acqua gelata. La mia vita è cambiata radicalmente: ho smesso di fumare, sono dimagrito dodici chili e ora mi sento come un trentenne".

La malattia di Francesca Neri

Dal 2016 l'attrice ha lasciato il cinema per motivi di salute. Del profondo dolore fisico e psicologico provato dalla malattia, la cistite interstiziale cronica, Francesca Neri ha parlato di recente, soffermandosi sull'immenso aiuto ricevuto dal marito: "Tante volte gli ho detto “Su, prendi nostro figlio e vai”. Perché davvero in quei momenti vuoi restare sola, sapendo che nessuno ti può aiutare", ha raccontato, "Quando vedevo in lui la difficoltà, l'inadeguatezza, l'impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore. Ma Claudio è sempre rimasto. Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c'è sempre stato. Claudio mi ha salvato".

"La nostra fortuna è che ci siamo incontrati da grandi" confidò lui a Vanity Fair confermando la reciprocità di un sentimento sempre molto solido: "Quello che conta in un rapporto è la fiducia: la mia vita è nelle tue mani e io ho la tua nelle mie. È meraviglioso, chi non ce l’ha non sa che si perde". Ora, però, le voci che raccontano della fine del matrimonio.