Nuovo amore per Claudio Amendola dopo Francesca Neri? Le foto parlano chiaro

Claudio Amendola, 61 anni, e la costumista Giorgia Guglielman, 15 anni più giovane, sembrerebbero aver instaurato una speciale intesa. Negli scatti del settimanale Oggi li vediamo abbracciarsi e anche scambiarsi un bacio. La loro relazione sarebbe iniziata proprio sul set e sarebbe nota ai colleghi già da circa un anno e mezzo.

Prima di queste foto però i due erano stati ben attenti a non stuzzicare gli attenti obiettivi dei paparazzi. Nel servizio pubblicato dal magazine i due sono sul set a Fregene per Il Patriarca, serie in sei puntate che andrà in onda su Mediaset. Sono arrivati con auto separate e hanno sempre lasciato le scene divisi, ma Fregene per loro avrebbe un significato importante: proprio qui avrebbero trascorso le vacanze in una villa.

Secondo persone vicine all'attore lui ora sarebbe molto più tranquillo e la ritrovata serenità sarebbe legata al fatto che "l'ex moglie Francesca Neri sia uscita allo scoperto con il nuovo compagno, il manager Silvano Loia". La notizia lo avrebbe spinto a vivere pubblicamente la sua relazione.