Claudio Amendola in lacrime in tv: la moglie Francesca Neri è malata

(Nel video in alto, Claudio Amendola parla della moglie Francesca Neri)

"Mia moglie Francesca ha una malattia, un dolore fisico enorme". Così Claudio Amendola torna a parlare della malattia della moglie Francesca Neri. Lo fa nel corso dell'ultimo puntata di Verissimo, in onda domenica pomeriggio, lasciandosi andare alla commozione. Già nel 2015 si era parlato della patologia che aveva cambiato la vita di Francesca, pur senza mai rivelare di quale disturbo si trattasse: in tanti avevano ipotizzato fosse la fibromialgia.

La battaglia di Francesca: un dolore fisico enorme

La battaglia di Francesca sarà al centro di un libro presto in uscita. "Non ha una malattia chiara, ma ha una difficoltà nel vivere le sue giornate - prosegue Amendola - Ha un dolore fisico enorme. Anche nella malattia, cerca la forza per stare bene. Ne ha parlato nel suo libro che presenterà presto. L’ho letto e ho pianto tanto. Ha grande intelligenza e coraggio. Il racconto che fa dei suoi ultimi anni di vita è coraggioso".

Che cos'è la fibromialgia

Una malattia che ha sconvolto la vita privata e professionale dell'attrice, meno attiva di prima sul lavoro. Una sindrome mai specificata ma i cui sintomi richiamano appunto la fibromialgia, ovvero una patologia cronica caratterizzata da dolore ai muscoli e ai legamenti e tendini. A soffrirne in Italia sono circa 2 milioni di persone, soprattutto donne (su 7 pazienti 6 sono donne in età giovanile). La FB viene definita anche “malattia invisibile” perché diagnosticata dai medici con difficoltà: essendo i suoi sintomi comuni a molte altre malattie, viene confusa, molte volte, con un semplice mal di schiena o collegata a forme depressive.

L'amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri

Legati dal 1998 e sposi dal 2010, i due attori hanno un figlio, Rocco, nato ventidue anni fa. Come è cambiato col tempo il rapporto? "Impari a rispettarti, ad accettare anche quelli che pensavi fossero difetti, ma che sono invece particolarità del carattere e ti innamori anche di quello", dichiara Claudio a Verissimo, rendendosi esempio di un amore sempre più solido ed amato dal pubblico.