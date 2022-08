"Sono io che chiedo a voi la foto": il siparietto di Claudio Amendola con le ragazze al ristorante

Oltre mezzo milione di visualizzazioni su TikTok per un video che immortala Claudio Amendola alle prese con una simpatica gag al fianco di alcune ragazze in un ristorante. Con tutta l'ironia della sua romanità, l'attore si complimenta con le giovani sedute ad un tavolo per la loro bellezza, poi accetta la loro proposta di immortalarsi tutti in un selfie. Accanto a lui c'è il figlio Rocco, 23 anni, avuto dalla moglie Francesca Neri, che sembra imbarazzarsi di fronte all'assalto alla popolarità del papà.

Nella clip - che ha collezionato circa 60mila like sulla piattaforma cinese- vediamo Amendola uscire dalla porta del ristorante e poi essere chiamato dalle ragazze sedute nei tavolini fuori. Di fronte a loro, il 59enne allarga le braccia in segno di apprezzamento. "Ti abbiamo salutato", recriminano loro facendo riferimento al mancato saluto che sarebbe avvenuto qualche minuto prima. "E non vi ho ca*ato di pezza", scherza lui replicando, "Però vi ho visto entrare ed avete fatto una sfilata", scherza poi, portando la mano sulla bocca quasi a censurarsi. "Siete troppo giovani", aggiunge, per poi rendersi disponibile per un selfie con tutta la gentilezza del caso. Le ragazze scherzano ancora: "Sei tu che vuoi fare la foto con noi". E lui conferma: "Sì, esatto, sono io. Ma vi prendo mandatemela, oppure mandatela a mio figlio". L'attenzione delle ragazze va poi al figlio dell'artista romano, evidentemente imbarazzatissimo perché tagliato fuori dalla gag e che viene coinvolto anche lui negli scatti. Poi padre e figlio si dileguano nel post serata e le giovani sfoggiano il siparietto su TikTok.

Il video