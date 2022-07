Accostano con la barca quella di Claudio Baglioni: la sua reazione, il video

C'è una nuova ondata di paparazzi a cui i vip devono fare attenzione. Sono le persone comuni, quelle che tengono in mano lo smartphone e che, soprattutto, possono beneficiare delle enormi potenzialità di viralizzazione dei contenuti su TikTok. E' quanto ha scoperto - suo malgrado - Alessandra Amoroso, finita al centro delle critiche perché immortalata mentre nega un autografo ad una ragazza. Ed è quanto verrà a sapere Claudio Baglioni, virale dopo che un gruppo di villeggianti si è avvicinato alla sua barca in mezzo al mare riprendendolo col telefonino.

Niente da nascondere, niente da recriminare questa volta. A conquistare l'algoritmo di TikTok è stata questa volta la simpatia del siparietto. Nella clip sentiamo infatti una donna sbracciarsi per attirare l'attenzione di Claudio, che sta beatamente godendosi la sua giornata tra le onde di Lampedusa. "Claudio, ti amo da morire, lo sai? Sei bellissimo", grida la signora. E lui, col sorriso sulle labbra, allarga le braccia, con fare un po' ironico e un po' sconsolato. Accanto a lui, un cameriere sta preparando la tavola per il pranzo.

Oltre 400mila persone hanno guardato il video sulla piattaforma cinese, settemila i like collezionati. E qualcuno punge Amoroso: "Oddio! Ora che ha salutato, gli altri ci rimarranno male?". Il riferimento è proprio alla bufera scoppiata attorno alla cantante, "colpevole" di aver rifiutato una firma sul cuscino di una ragazza perché "se lo faccio a te poi lo devo fare anche agli altri, e poi ci restano male". La morale è, per le celebrità, di tenere la guardia alta in quest'estate 2022: non è solo l'obiettivo dei paparazzi quello a cui sfuggire.

Il video