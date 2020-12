Claudio Baglioni rifatto? Parla il cantante: la verità in una lettera a ‘Dagospia’

Claudio Baglioni si è sottoposto a qualche ritocchino estetico, sì o no? Negli anni il dubbio si è insinuato spesso, alimentato anche dai servizi che il tg satirico ‘Striscia la notizia’ ha dedicato all’argomento. A mettere un punto definitivo all’interrogativo ci ha pensato lo stesso cantautore romano che oggi ha inviato una lettera al sito Dagospia per chiarire una volta per tutte quale sia la verità.

Claudio Baglioni rifatto? Le parole del cantante

“Claudio Baglioni lifting?” si chiede il sito Dagospia per poi pubblicare il messaggio con cui il cantante ha voluto entrare nella questione del suo presunto ricorso alla chirurgia estetica. Di seguito, le sue parole:

“Premesso che mai mi permetterei di cucire la bocca a un calembour, per di più riuscito (“La mia vita mi ha cucito così”, il chirurgo mi ha cucito colà), vorrei rassicurarvi a proposito del “Taglia e cuci” di non aver subito nessun intervento, se non alla lingua (spaccata in due in un incidente stradale del ’90). Fossi solista dei Kiss potrei mostrarvela (la lingua), ma vi risparmio l’ostensione e, più che un bacio (kiss), vi mando un abbraccio”.

L'incidente stradale di Claudio Baglioni

Il riferimento è all’incidente del 3 novembre 1990, avvenuto a Roma, in via della Camilluccia, e provocato dalla forte pioggia. Come raccontano le cronache dell’epoca, Claudio Baglioni stava tornando a casa a bordo della sua Porsche e, a causa della forte velocità e del fondo viscido, perse il controllo dell’auto che si schiantò contro un muro. A causa di quell’incidente Baglioni riportò varie ferite alle mani, al viso, alle labbra e alla lingua, appunto, dettaglio riportato nella precisazione rilasciata a Dagospia con cui ha chiarito di non aver subito altre operazioni dopo quell’episodio.