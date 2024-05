Cecchetto contro Max Pezzali: "Un ingrato, i testi li scriveva Repetto". Poi rivela il filrt con Sabrina Salerno

Talent scout, dj, produttore, conduttore radio e tv: molteplici i ruoli che Claudio Cecchetto ha avuto nel mondo dello spettacolo italiano negli ultimi decenni, segnati anche dalle sue intuizioni su alcuni personaggi che poi negli anni hanno avuto un grande successo. Tra loro Sandy Marton, Sabrina Salerno, Jovanotti, Fiorello e Max Pezzali. E proprio su quest'ultimo il produttore discografico ha espresso qualche amarezza nel corso di un'intervista al Corriere della Sera che ha ripercorso gli esordi e la carriera, sua e di tanti altri.

"Preferisco parlare di Mauro Repetto, i testi esagerati degli 883 li scriveva lui, l'altro cantava. Gli consigliai di ballare sul palco “così attiri l’attenzione del pubblico”. Era fondamentale", ha confidato Cecchetto che con Pezzali ha troncato ogni rapporto e non pare proprio esserci possibilità di riappacificazione. "La gratitudine per lui è un optional. Di tutti i miei è stato il più irriconoscente, in questo almeno è il numero 1", ha aggiunto: "Io non ho fatto nessuna guerra, mi sono difeso. La riconoscenza è sintomo di intelligenza. Non bisogna avere paura di ammettere che il tuo successo è dipeso da un altro, vieni apprezzato di più".

Il flirt con Sabrina Salerno

Dopo il successo di Sandy Marton, la sua conduzione di Sanremo 1980, la popolarità immensa del Gioca jouer, avvenne l'incontro di Claudio Cecchetto con l'allora sconosciuta Sabrina Salerno. "Era seduta davanti alla mia scrivania. “La ragazza vorrebbe fare la cantante”, mi spiegò l'agente. Un attimo dopo attaccò a cantare, sfrontata e decisa, come fosse la più brava al mondo", ha spiegato l'ex manager che oggi non nasconde il fascino subito dalla prorompente giovane ragazza. "Quando girammo il video di Boys, in piscina, con la maglietta bagnata, gli operatori si incantavano. “Ehi tu, guarda in macchina per favore!”" ha ricordato ancora, ammettendo anche di aver preso una bella cotta per lei: "Beh... ecco... insomma... Per un piccolo periodo ci siamo compresi... Ci vogliamo ancora bene".

E lo stesso affetto legato a un passato pieno di soddisfazioni è quello che lega Cecchetto a Fiorello e Jovanotti. "È una pertica che non vale nulla”. Ma quando vidi la registrazione feci un salto. Lo chiamai con voce da boss: “È l'occasione della vita, vieni con me”. Bluffavo. Ma lui, intimorito, accettò", ha detto di Jova, padrino del figlio Jody a cui è legatissimo. E su Fiorello: "Arrivò a Radio Deejay perché gli avevano detto che c'erano tante ragazze, mica per me. Andammo a cena, fu il mattatore. Gli dissi: “Licenziati e lavora con noi, fai l'animatore di un villaggio, diventerai quello dell'ltalia (...) È il più libero di tutti, talmente bravo che fa quello che vuole, non bada alla convenienza, se lo può permettere".