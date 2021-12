Claudio Lippi 'snobbato' dalla De Filippi, gli auguri su Fb: "Mai riuscito ad avere il suo numero"

Maria De Filippi ha compiuto ieri 60 anni. Un traguardo importante per la regina della tv, che però ha preferito festeggiare in modo intimo, circondata dagli affetti più cari. Una cena con poche persone, aveva svelato giorni fa Costanzo, anche se amici e colleghi hanno trovato comunque il modo di farle sentire la loro presenza con omaggi e parole d'affetto durante tutto il giorno.

Una missione che non è riuscita a Claudio Lippi. In tarda serata, infatti, il conduttore si è sfogato sul suo profilo Facebook: "Vi sembrerà strano ma devo profittare di Facebook per fare gli auguri di buon compleanno a Maria De Filippi, dato che non sono mai riuscito ad avere un suo recapito. Ho l'impressione che non legga nemmeno questo messaggio - ha scritto amareggiato - e chiedo, a chiunque abbia l'occasione di parlare con Maria, di portarle questa augurio".

Nel mondo dello spettacolo non è difficile reperire contatti tra colleghi, ma a quanto pare per Lippi l'impresa è ardua: "Vi sembrerà strano ma non sono riuscito ad avere il suo numero nemmeno da Costanzo - ha spiegato ancora - Me ne sono fatto una ragione ma confesso che mi farebbe molto piacere poterglieli fare a voce. Scusate se ho occupato un poco del vostro tempo. Un abbraccio a tutte e tutti voi".

Il post di Claudio Lippi

Luciana Littizzetto chiama Maria De Filippi ma il numero è sbagliato

A quanto pare Claudio Lippi non è stato l'unico ieri ad avere qualche problemino con il numero di telefono di Maria De Filippi. Luciana Littizzetto, in diretta a Che tempo che fa, l'ha chiamata insieme a Fabio Fazio per farle gli auguri, ma al suo posto ha risposto un uomo, ignaro di quello che stava accadendo. "Maria cambia spesso numero di telefono, io in rubrica ne ho 4" ha spiegato subito dopo la comica, molto amica della conduttrice. Lippi, dunque, è in buona compagnia.