Claudio Marchisio: "Sesso? Sempre". Ma la moglie lo smentisce in diretta, il video

La gravidanza per Diletta Leotta è diventata, oltre che un momento di grande gioia, anche un'opportunità come dimostra la scelta di lanciare il suo primo podcast "Mamma dilettante" nelle cui puntate dialoga con personaggi noti riguardo a tutto ciò che rientra nell'ambito "figli".

In una delle ultime puntate Diletta ha avuto come ospiti Claudio Marchisio e Roberta Sinopoli: il tema del podcast era il sesso in gravidanza e i due coniugi hanno dato un'opinione in parte diversa. Per Marchisio la risposta è "sempre", per Sinopoli la risposta è non sempre perché con l'avvicinarsi della data del parto il corpo cambia molto e questo diventa spesso uno dei motivi per cui le coppie smettono di fare l'amore.

La posizione di Marchisio e della moglie sul sesso durante la gravidanza

Nel video che Leotta ha condiviso su TikTok si vedono Claudio e Roberta seduti nello studio del programma che alla domanda "Sesso in gravidanza sì o no?" rispondono "sì", ma subito dopo Marchisio aggiunge: "Ovviamente sì, sesso sempre". Dopo queste parole Roberta blocca il marito per fare una precisazione: "Sempre no, perché ci sono dei momenti soprattutto alla fine dove ti senti una balena spiaggiata". Claudio però non è d'accordo e ribadisce: "No, no, sempre!". A questo punto Leotta interviene e chiede all'ex calciatore se c'è un momento in cui "può farti un po' impressione, vedere il corpo che cambia e immaginare...", Claudio però la interrompe e spiega: "Io l'ho sempre detto: una donna quando è in gravidanza è bellissima sempre. Secondo me è tanto sensuale una donna in gravidanza, poi ovvio che c'è il momento che lei si vede distrutta, però secondo me una donna incinta è bellissima". Roberta quindi scherza con il marito e ironizza: "Ma probabilmente tu in quel periodo eri veramente innamorato eh!".

Sullo stesso tema, poche settimane fa, si era espressa anche Leotta che durante il programma "105 take away" condotta insieme all'amico Daniele Battaglia aveva dichiarato: "Dipende dalle dimensioni… Ovviamente della pancia!", andando così a posizionarsi dalla parte di Sinopoli.