Globo d'Oro, Micaela Ramazzotti con il fidanzato Claudio Pallitto: cos'è accaduto e le parole di lui

Difficilmente potrà dimenticare la serata di ieri, mercoledì 3 luglio, in cui si è aggiudicata il Globo d'Oro come "Miglior Attrice" (ma è stata premiata anche la miglior serie tv "Un Amore" in cui lei stessa recita). Si tratta di Micaela Ramazzotti, l'attrice romana, classe 1979, che nel tempo è riuscita a costruirsi una carriera che cresce, anno dopo anno.

Sorridente, indossando un vestito semplice color nero con spalle scoperte e scarpe con tacco alto. Così Ramazzotti si è presentata al photocall, prima dell'inizio della cerimonia. Accanto a lei "Monster Team85". Chi è? È il nickname che il nuovo e palestratissimo fidanzato di Ramazzotti - Claudio Pallitto - ha scelto su Instagram. Camicia celeste e occhiali da sole, qualche sorriso ai fotografi e via. I due sono stati vicini tutta la serata tra foto, buffet e momenti di svago. Durante la serata, Pallitto ha pubblicato circa 10 Instagram stories, fiero del premio ricevuto dalla compagna. A lei ha dedicato anche un post: "Sei il mio orgoglio! Continua così, sei una vincente amore mio. Ancora auguri per il tuo Globo d'Oro", ha scritto il personal trainer.

Ramazzotti: "Non si sa mai cosa può accadere quando.."

Durante le interviste, Ramazzotti si è intrattenuta a lungo con i giornalisti (anche noi di Today eravamo presenti) e ha risposto alle domande sui progetti cinematografici, driblando quelle più spinose che avrebbero potuto portarla su un terreno scivoloso. Ci si riferisce alle recenti e ormai note vicende legate alla rissa che ha visto coinvolti Ramazzotti, Pallitto e Virzì (ex marito di lei, con cui ha messo al mondo due splendidi figli: Jacopo e Anna).

"Sono felice - ha detto lei alla stampa -. Questa mia prima regia (il film si intitola Felicità, ndr) mi rende orgogliosa. I premi sono importantissimi ma la grande soddisfazione ce la danno le persone. Quando ho presentato il film nelle sale ho ricevuto tantissime domande sui personaggi, sul film. Questo film parla di una famiglia problematica, di genitori che abusano dei figli, di un percorso psichiatrico, di una relazione tossica. Il film 'felicità' racconta l'infelicità di una famiglia e il disagio mentale, cosa di cui si parla ancora troppo poco".

Quando le è stato chiesto come mai abbia scelto di tirare fuori proprio adesso una tematica simile, Ramazzotti ha tagliato corto: "Come sapete bene i film sono il frutto di un lungo percorso. Io ho iniziato le riprese il 4 aprile del 2022. L'ho pensato ancora prima, quindi ha avuto un suo percorso lungo. I film escono ma non si sa mai cosa può accadere quando un film viene poi infiocchettato e regalato al pubblico e alle persone".