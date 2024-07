Claudio Santamaria compie 50 anni, gli auguri di Francesca Barra: "Alle rughe e i capelli bianchi che verranno"

Francesca Barra e Claudio Santamaria ieri, 21 luglio, hanno festeggiato 7 anni di matrimonio. Un giorno trascorso in famiglia al mare, sull'isola di Palmarola. Su Instagram la giornalista ha condiviso bellissime foto del giorno delle loro nozze e poi dolci parole d'amore: "C’è solo una domanda che dobbiamo farci (e solo noi): lo rifaresti? Ed è sempre e solo sì la risposta. Buon anniversario di matrimonio amore mio, per quelle piccole e insieme enormi sfide che affrontiamo uniti. Grazie per tutto ciò che abbiamo costruito e per tutto quello che ancora - fortunatamente - sogniamo, sogniamo".

Oggi invece un altro importante traguardo vissuto insieme: i 50 anni di Claudio. "Auguri bene mio per i tuoi 50 anni. Ti conosco da quando eri adolescente: quanta strada hai fatto con lo stesso spirito indomito! Sempre più orgogliosa di ogni tuo passo e di esserti accanto. Con tutto l’amore che ho, con le rughe e i capelli bianchi che verranno", ha scritto Barra. Parole d'amore che non possono non emozionare anche ripensando alla loro storia: i due si erano conosciuti e piaciuti quando avevano 11 e 16 anni, poi si sono incontrati nel 2016 per caso a una cena organizzata da amici e non si sono più lasciati, nel febbraio 2022 sono diventati genitori di Atena.

Solo pochi giorni fa Francesca ha celebrato i 18 anni del suo figlio maggiore, Renato, avuto con il suo ex marito Marcello Molfino.