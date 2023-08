Claudio Santamaria e Francesca Barra in vacanza con le figlie: le foto inedite

Settimane trascorse tra amore, famiglia e mare. Questo è quello che hanno scelto per l'estate 2023 Claudio Santamaria e Francesca Barra. L'attore e la giornalista sono a Pantelleria, il loro luogo del cuore dove hanno anche comprato un dammuso (ovvero una casa tipica dell'isola di Pantelleria) da sogno. Con loro la figlia Atena, un anno e mezzo, ed Emma Angelina, 10 anni, e Greta, 7, le bimbe che Barra ha avuto dall'ex marito Marcello Molfino.

L'attore è molto legato alle due bambine: "Per loro, sono un punto di riferimento, insieme al loro papà", ha dichiarato. Negli scatti del settimanale Oggi si vede Santamaria in piedi sulla pedana di poppa e poi ancora Claudio che dalle scalette si sporge per baciare Francesca con ai suoi piedi la piccola Atena che gioca.

Il dramma dell'aborto

La coppia, che convolata a nozze nel 2017, desiderava moltissimo un figlio. E nel 2019 purtroppo hanno vissuto il dramma dell'aborto, vivendo un momento molto difficile, come aveva fatto sapere lei: "Ci sarà bisogno di molto tempo e di un rispettoso silenzio - scrisse allora in un post - Non per cancellare, ma per lasciare che questo pezzo di vita reciso e questo dolore, trovi il giusto posto nel nostro cuore e si posi, e riposi, senza l'ossessione dei milioni di perché che per ora ci inseguono pur sapendo che non otterranno mai la risposta che il nostro cuore meriterebbe".