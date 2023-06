Incidente per il rapper Clementino durante il concerto

Incidente per Clementino nella serata di domenica 18 giugno, durante il suo concerto a Piedimonte Matese in provincia di Caserta. Il cantante si stava esibendo sul palco quando il suo ginocchio ha ceduto, rendendo necessario l'intervento dei medici, ma solo dopo aver finito l'esibizione: Clementino, infatti, ha voluto portare avanti comunque lo spettacolo fino alla fine e nonostante il dolore, scelta che ha suscitato l'ammirazione dei tanti follower mittenti di messaggi per lui.

A fine serata lo stesso cantante ha aggiornato i fan con delle storie Instagram: "Una notizia bella e una brutta. La bella è che abbiamo spaccato tutto nello stadio di Piedimonte Matese, grazie ragazzi, serata fantastica. La brutta è che il mio ginocchio ieri mi ha abbandonato, ha fatto un leggero 'crack', sto andando a fare gli accertamenti, vi farò sapere. Intanto ringrazio lo staff medico della Matesina, grazie dottori e infermieri" ha fatto sapere. Poi è arrivato un post per raccontare i risultati degli esami medici che hanno riscontrato la distorsione del ginocchio e lo stiramento del collaterale interno: "Aggiornamenti dopo il mio incidente sul palco durante l’esibizione di ieri sera. Guagliù me la sono cavata con poco", ha scritto, "Inizio subito la fisioterapia e tra pochi giorni sarò di nuovo operativo! Ci vediamo il 23 giugno con il concerto a Scampia". E anche stavolta in tantissimi stanno intervenendo con i loro auguri di pronta guarigione.