Ritirata la patente a Clementino: cos'è successo a Ischia, arriva la polizia

Disavventura per Clementino che si è visto rititirare la patente martedì sera, mentre si trovava sull'isola di Ischia. Il rapper era ospite di una manifestazione cinematografica e, dopo essersi esibito in un locale, si è messo alla guida di un veicolo da noleggio con conducente (Ncc) di una ditta di autotrasporti isolana per tornare in albergo con alcuni amici.

Per strada però è stato fermato dagli agenti della polizia impegnati nei servizi di controllo sulla sicurezza stradale; Clementino ha mostrato la sua patente di guida che però non era valida per condurre veicoli Ncc. Constatata l'infrazione gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente di Clementino che è stato riaccompagnato in hotel con un taxi.

Il tour di Clementino continuerà comunque nei prossimi giorni: le prossime date del "Black Pulcinella Summer Tour" sono 16 e 17 luglio in Sicilia (Castel di Iudica e Messina), 21 luglio a Valmontone (Roma), quindi 26 luglio Jelsi (Campobasso), 27 luglio a Visciano (Napoli), poi Firmo (Cosenza) il 29 luglio, Delianuova (Reggio Calabria) il 30 luglio, Francoforte (Siracusa) il 7 agosto, Tolve (Potenza) il 17 agosto e Ascoli Satriano (Foggia) il 20 agosto. Date che restano "in continuo aggiornamento", come ha spiegato il rapper.