ClioMakeUp fa la blefaroplastica, il racconto in un video: "Ecco perché ho deciso di operarmi"

ClioMakeUp ha annunciato che si sottoporrà a un intervento di blefaroplastica, ovvero a un'operazione di chirurgia estetica volta a rimuovere la pelle in eccesso a livello delle palpebre superiori. La nota truccatrice lo ha fatto durante uno dei suoi video-tutorial, mentre mostrava ai suoi follower le ultime novità in fatto in make up provandole davanti all'obiettivo dello smartphone. "Una delle domande più frequenti in questi giorni riguarda la mia blefaroplastica, dato che vi ho detto che la farò. Ho preso un appuntamento. È stata una scelta un po' avventata, dico la verità" ha esordito l'influencer e imprenditrice che su Instagram conta oltre 3,5 milioni di fan. Clio ha anche spiegato i motivi che l'hanno indotta a prendere questa scelta, indotta anche dalle osservazioni ricevute sui social.

"Parlando della blefaro, è una cosa che mi avete spesso, in tanti, fatto notare, si nota soprattutto quando uso degli ombretti scuri o l'eyeliner perché la palpebra ovviamente copre completamente la riga dell'eyeliner, oppure la palpebra si mangia un pezzo di ombretto e quindi i due occhi sembrano sempre diversi", ha raccontato: "Se all'inizio non era una cosa che mi dava fastidio, ultimamente quando guardavo i vari video tutorial che giravo, ha iniziato a darmi un po' più fastidio, proprio perché non ero mai soddisfatta del risultato finale dei trucchi, soprattutto per la differenza tra un occhio e l'altro. Se fossero stati tutti e due nello stesso modo magari sarei rimasta meno infastidita da questa cosa". La rassicurazione è che il suo aspetto non cambierà in modo drastico: "C'è una mia amica che l'ha fatta e dopo aver visto il prima e dopo, il cambiamento non è radicale, non è che cambierò, non è che mi vedrete diversa, semplicemente questa parte qui non ci sarà" ha proseguito mostrando una parte delle palpebre. Clio si era informata anche per un tipo di blefaro laser, ma alla fine ha optato per l'intervento definitivo così da evitare di doverlo ripetere negli anni.

L'appuntamento è per il 12 di aprile: "In teoria già nel giro di 10 giorni dovrei essere già presentabile, non posso prendere ovviamente il sole, devo stare molto attenta perché altrimenti ci sarà la cicatrice che diventa più scura", ha aggiunto ancora per poi concludere con una rassiscurazione: "C'è chi mi ha detto “ma adesso come faremo a vedere i tutorial per palpebra cadente?” Avete 16 anni di video dove potete guardare tutte le volte le mie palpebre cadenti!", ha affermato. A corredo del video non sono mancate le critiche dei fan: "Dov'è finito il discorso sull'accettarsi così come si è?" ha scritto qualcuno, "Mannaggia a questo pubblico social che ti ha fatto venire un complesso che non avevi. Per quello che può valere, Clio io penso tu sia bellissima", ha aggiunto qualcun altro. Ma non è mancato chi le ha mostrato il suo sostegno: "Se ti crea disagio o malessere fai benissimo a ricorrere alla chirurgia plastica".