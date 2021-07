Clio MakeUp dimagrita: "Ero arrivata a 90 chili, ne ho persi 20. Vi racconto il mio percorso"

È evidente la trasformazione fisica di Clio Zammateo, conosciuta come Clio Make Up dagli utenti che sui social seguono i suoi consigli di bellezza. Negli ultimi mesi la blogger è notevolmente dimagrita e, davanti alle numerose richieste sul percorso seguito per raggiungere il risultato così evidente, ha deciso di pubblicare un video per raccontare la sua esperienza.

"Mi sento meglio, non perché sono più magra ma perché ho uno stile di vita diverso. Prima quando avevo qualche problema mi buttavo sul cibo, era il mio conforto" ha raccontato Clio nel filmato che, partendo dalla sua infanzia, è arrivata a spiegare cosa l’abbia motivata a rivolgersi a una nutrizionista quando aveva raggiunto la soglia dei 90 chili dopo la seconda gravidanza.

Clio MakeUp dimagrita: il racconto del suo percorso in un video

Clio Make Up ha esordito mettendo subito in chiaro che non esistono trucchi e formule magiche per dimagrire. Senza entrare nello specifico di una dieta che le ha consentito di perdere circa 20 chili, ha spiegato di essere sempre stata in sovrappeso sin da piccola e che le è sempre piaciuto mangiare soprattutto "schifezze". Dopo la seconda gravidanza si era poi lasciata andare del tutto: in seguito al parto di Joy era arrivata a pesare quasi 90 chili ed essendo alta 1.58, va da sé che il peso era notevolmente eccessivo.

Ha deciso allora di rivolgersi a una nutrizionista, grazie alla quale ha compreso quanto il cibo fosse per lei sfogo di emozioni oggi diversamente vissute. "Per me body positive è nella testa, non solo nel corpo. E’ trovare una quiete che ci faccia star meglio. Oggi ho un’energia che non avevo. Ora mi accetto e non mi butto nel cibo per sentirmi soddisfatta, questo per me è body positive. Il percorso vi porterà a una pace mentale" ha poi confidato, specificando l'importanza di una forza di volontà che è il vero motore di ogni cambiamento.