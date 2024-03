Clio Make Up in lacrime sui social: "Sto passando un periodo di me**a"

Clio Zammatteo, imprenditrice conosciuta sui social come Clio Make Up, non ha trattenuto le lacrime rispondendo ai suoi follower in alcune storie Instagram. "Come stai? Ormai ti vediamo poco nelle stories" è stata una delle domande che come risposta ha trovato lo sfogo commosso volto a raccontare il periodo non facile che stra attraversando. "La verità è che forse l'ultimo anno è stato il più difficile della mia vita. Sto passando un periodo di me**a. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono un po' triste ma cerco di non farlo vedere". Rispetto al motivo di tanto sconforto, Clio non è stata tanto precisa, preferendo rimanere sul vago: "Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo. Sono cose molto personali".



L'imprenditrice seguita su Instagram da 3,5 milioni di utenti ha poi parlato della sua dieta e ha spiegato di aver ripreso a fare sport in un periodo segnato dal forte stress. Infine non sono mancati i ringraziamenti per il supporto sempre ricevuto da quanti la seguono sui social: "Grazie perché mi date la carica positiva. Mi ricordano che questi momenti sono normali, fanno parte della vita e passeranno". Non è la prima volta però che Clio si mostra così sconfortata. Esattamente un anno fa Zammatteo aveva raccontato sui social di "non sentirsi più a suo agio nel mondo del beauty online".