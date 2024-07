ClioMakeUp, la rottura con il marito è definitiva: cosa succederà all'azienda

Con un comunicato stampa condiviso sul suo sito omonimo, ClioMakeUp ha comunicato che lei e il marito, Claudio Midolo, hanno deciso di separarsi. Già da mesi aleggiava l'ombra del divorzio, ma adesso le supposizioni sono diventate realtà. Nelle ultime settimane la lontananza tra Clio e Claudio era diventata palese: lui in vacanza con le figlie e alcuni amici e lei da sola al concerto di Max Pezzali.

Il comunicato congiunto

Nella serata di ieri, 9 luglio, ecco che è stato condiviso il comunicato. "Con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione", così inizia la comunicazione. "Profondamente grati per l’unione che è stata, come molti, ci siamo amati, ma, come molti, anche noi, dopo aver vissuto alti e bassi, conflittualità e momenti bui – che abbiamo cercato, con impegno reciproco, di contrastare – siamo giunti ad una decisione consapevole, intimamente ponderata e sofferta: i nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità". Clio e Claudio, infatti, non erano una coppia solo nel privato ma anche nel lavoro: ClioMakeUp l'hanno fondata insieme.

"Dopo l’onore di esserci raccontati come coppia prima, e come famiglia, poi, oggi a noi spetta l’onere di esporci in un momento di grande vulnerabilità, anche per spegnere il chiacchiericcio malevolo di alcuni, ma soprattutto per rassicurare il genuino dispiacere di altri", si legge ancora.

"Continueremo ad essere una famiglia e continueremo a vivere il nostro ruolo di genitori con senso di profonda responsabilità, la stessa che oggi ci impone di chiedere rispetto per la nostra scelta consapevole e per il momento difficile che la nostra famiglia tutta sta attraversando". I due nel comunicato condiviso hanno anche fatto chiarezza su quanto accadrà all'azienda: "Continuerà il nostro sodalizio artistico in ClioMakeUp, realtà della quale siamo co-fondatori, e per la quale cercheremo di continuare a lavorare con il sorriso".

La storia in breve

Clio Zammatteo e Claudio Midolo sono sposati dal 2007 e hanno due figlie Grace Chlone e Joy Claire nate nel 2017 e nel 2020. Dopo anni in cui hanno vissuto negli Stati Uniti, a settembre 2020 la coppia ha deciso di tornare in Italia.