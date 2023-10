Clizia Icorvaia e Paolo Ciavarro hanno perso un bambino: il dramma dell'aborto

Quattro anni d'amore, un figlio - nato nel 2022 - e un matrimonio in arrivo, il prossimo anno, come ha svelato lui. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono una delle coppie più belle e affiatate del mondo dello spettacolo, ma anche loro hanno attraversato momenti difficili.

Uno di questi, forse il più buio in assoluto, è stato prima della nascita del loro primogenito Gabriele. Un aborto. Clizia ne ha parlato per la prima volta ieri su Instagram, in un post dedicato a Paolo per i suoi 32 anni: "Siamo andati contro tutto e tutti supportando distanza, pregiudizi e tempo - si legge, accanto a un carosello di foto - Affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà come la mia separazione e l'aborto. Ma non abbiamo mai perso la fede e nulla ci ha reso più deboli, forse ci avrà fatto vacillare un attimo, è vero, ma oggi siamo più uniti e innamorati di prima. Ti amo mio grande amore, per sempre tua".

Un momento sicuramente duro, dal quale però sono usciti più forti di prima e oggi, anche per quello, sono così sicuri del loro amore, tanto da volerlo suggellare con il matrimonio. Ancora nessun dettaglio, ma sulla data non ci sono dubbi, sarà nel 2024, e il figlio Gabriele porterà le fedi.