Clizia Incorvaia, l'addio al nubilato è da sogno. Il commento, dolce, di Elenora Giorgi

Clizia Incorvaia non ha lasciato niente al caso per il suo addio al nubilato. L'ex gieffina, che quest'estate convolerà a nozze con Paolo Ciavarro, ha organizzato il party pre 'sì' in ogni minimo dettaglio. Le invitate, tutte donne, hanno trovato una tavola apparecchiata con biscotti, dolcetti e muffin con sopra un dettaglio che non è passato inosservato: la testa cartonata di Paolo. Oltre alla sorella, Micol, presenti anche Rita Rusic e un gruppo di amiche di Clizia che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Tra i particolari che più hanno colpito della mis en place c'è sicuramente la mini rella con i biscotti appesi come se fossero abiti.

Clizia ha deciso di radunare le sue amiche in Sicilia, dove lei è nata, e tutte insieme si rilasseranno a bordo piscina e nel bellissimo giardino della villa che sarà la loro alcova per il fine settimana. Il tutto è stato, e sarà, raccontato su Instagram dalle presenti ed Eleonora Giorgi non si è lasciata scappare l'occasione di commentare uno dei post della futura nuora. "Che meraviglia", ha scritto l'attrice con una cascata di cuori rosa.

Clizia e Paolo, il matrimonio anticipato per Eleonora Giorgi

In più di un'occasione Giorgi ha rivelato di adorare particolarmente Clizia e di volerle molto bene. Lei e Paolo hanno deciso di cambiare location e periodo, si svolgerà il 12 luglio, del matrimonio anche e soprattutto per Eleonora. I futuri sposini hanno deciso di dedicare le loro nozze a Giorgi e Massimo Ciavarro, il papà di Paolo, e per farlo si scambieranno le fedi a Forte dei Marmi, in Versilia, lì dove i due attori si conobbero e si innamorarono.