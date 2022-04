Clizia Incorvaia mostra il corpo dopo il parto: "Alcune cose ancora non mi stanno"

A un mese e mezzo dal parto, Clizia Incorvaia si sta rimettendo in forma e su Instagram mostra il suo corpo alle follower che le chiedono consigli. "Non mi sono ancora pesata, ma non mi ero pesata neanche prima del parto. Conosco il mio fisico in base ai miei abiti, provo delle cose e ancora non mi stanno, alcune 40 riesco a chiuderle e altre no" spiega nelle storie, mentre si riprende allo specchio con leggins e top.

L'influencer, diventata mamma per la seconda volta, è soddisfatta: "La cosa importante è che vedo il mio corpo ridimensionarsi piano piano, è più sgonfio. Oggi inizio con un po' di tapis roulant, sabato ho il personal trainer. Vediamo, se riesco a dormire potrò proseguire ad allenarmi. Finché non dormi la notte non si può, ubi maior minor cessat". Il piccolo Gabriele, avuto dal compagno Paolo Ciavarro, le dà un bel da fare e ovviamente ha la priorità su tutto in questi primi mesi di vita. Guai però a trascurarsi come coppia, come fa sapere rispondendo alla domanda di una follower: "Io e Paolo ci siamo detti di fare una cenetta ogni venerdì, così da ricavarci un po' di tempo per noi. Genitori sì, ma anche coppia. Mai perdere di vista ciò". E infine un ultimo consiglio per chi vuole ritrovare la forma fisica: "Intanto bere 2 litri di acqua al giorno, quando non si ha voglia il segreto è prepararsi tisane. Oggi mi sono fatta quasi un litro di tisana al finocchio e la sorseggio tutto il giorno. Ho un piano di alimentazione e faccio microspuntini per tenere il metabolismo attivo".

La nascita di Gabriele

Gabriele, il primo figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è nato lo scorso 19 febbraio. Clizia, già mamma di Nina - avuta dal cantante Francesco Sarcina - lo desiderava tanto ed è arrivato subito, come ha fatto sapere sempre sui social. La coppia, nata al Grande Fratello Vip, ha festeggiato due anni d'amore proprio pochi giorni prima della nascita del bambino. Il regalo più bello che la vita potesse fargli.

