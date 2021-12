Incinta col covid. L'incubo di Clizia Incorvaia: "Solo oggi mi rialzo dal letto"

Sembra migliorare la situazione di Clizia Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello Vip che nei giorni scorsi ha rivelato di aver contratto il covid durante la gravidanza. Incinta, a trasmetterlo alla donna è stata la figlia Nina, sei anni, la cui situazione è migliorata nel giro di qualche ora. Ma come sta oggi Clizia? A raccontarlo è proprio lei via social, mentre il compagno Paolo Ciavarro mantiene massimo riserbo sulla situazione sebbene lei gli sia molto grata. "Ha due attributi così", ha detto l'influencer a proposito del sostegno ricevuto dal marito.

"La cucciola sta bene e io oggi mi sono alzata dal letto per la prima volta - dice Clizia, tirando finalmente un sospiro di sollievo - Sguardo stanco (ma felice ), rossetto sbavato ma ho indossato come promesso l’abito da Mamma Natale". A corredo del messaggio, uno scatto in cui la donna si mostra insieme alla figlia mentre entrambe indossano l'abito da Babbo Natale. "Mai come quest’anno credo che il miglior regalo da chiedere sia stare in salute (luogo comune ma quando ci passi ne capisci la verità) - conclude - Grazie per tutte le onde positive che mi avete inviato".

Insomma, la bufera è ufficialmente passata per Clizia, Paolo e la piccolina. "Sono molto stanca e ho dolori ovunque - diceva quattro giorni fa mentre prendeva così la decisione di assentarsi dai social per un po' - E' un momento di solitudine, dubbi, perplessità, incognite". Dubbi sciolti, finalmente, con la dipartita del virus.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio ad agosto, aa due anni dal primo incontro avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip. Poi, la settimana successiva, l'annuncio del sesso: un maschietto, il primo in casa considerano Nina, avuta da Clizia con l'ex Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni. Se in un primo momento Eleonora Giorgi, attrice e mamma di lui, si era mostrata reticente rispetto alla love story, col tempo ha dovuto ricredersi. Questo sarà un Natale più speciale degli altri, quello dell'attesa.