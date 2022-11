Clizia Incorvaia rivela "Ho avuto la depressione post-partum, se ne parla troppo poco"

Clizia Incorvaia si apre su un tema molto importante e ammette di aver sofferto di depressione post partum. L'influencer friulana e compagna di Paolo Ciavarro ha ammesso a quasi un anno dalla nascita di suo figlio Gabriele, di aver avuto problemi a gestire il suo umore nei primi mesi dopo il parto rendendosi conto di avere tutti i sintomi di quella che viene definita come depressione post partum di cui soffrono tantissime donne.

Rispondendo a una domanda di una fan che le chiedeva se, dopo la nascita di Gabriele, aveva vissuto dei momenti no, Clizia ha rivelato nelle sue stories Instagram che anche lei ha sofferto di questa patologia che spesso viene considerata un argomento tabù mente bisognerebbe parlare in maniera serena per affrontarla al meglio e superarla.

"Si parla sempre della bellezza del fatto che siamo diventate mamme ma non si parla mai di depressione post partum a cui sono soggette il 7-80% delle donne e spesso ci capita di piangere senza motivo - ha subito detto Clizia -. Anch'io ho sentito questa cosa in questa ultima gravidanza soprattutto ed è normale dato lo squilibrio ormonale. Di solito è un fenomeno transitorio di cui non bisogna spaventarsi, ovviamente se dura più nel tempo è opportuno contattare uno specialista. Non dovete avere paura di quello che vi accade e neanche paura di rivolgervi a specialisti. Se vi sentite sempre tristi e piangete sempre è giusto che sentiate uno psicoterapeuta".