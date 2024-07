Clizia Incorvaia, la dieta ferrea prima delle nozze e quello strano desiderio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro questo venerdì convoleranno a nozze. La data è fissata per il 12 luglio e la cerimonia si svolgerà a Forte Dei Marmi, un omaggio alla relazione tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. La data è stata anticipata a causa dei problemi di salute di Eleonora.

All matrimonio prenderanno parte circa 100 invitati tra parenti e amici, tra cui anche alcuni vip e ex gieffini. L'ansia pre nozze è alle stelle e Clizia e Paolo stanno gestendo anche il trasferirsi in una nuova casa. Clizia nelle sue storie Instagram ha mostrato però qual è il suo unico e vero desiderio post matrimonio: mangiare. E mangiare in particolare una fetta di pizza con sopra pasta e burrata. Un mix davvero strano e inusuale che però può rendere bene l'idea della dieta ferrea che sta seguendo. Molte spose hanno l'ansia della forma fisica per il giorno del loro matrimonio e Clizia rientra tra questo gruppo di donne.

Che stia dimagrendo lo ha confermato anche lei stessa: in una storia in cui ha parlato del dover andare a ritirare gli abiti dopo che la sua sarta di fiducia li ha dovuti stringere.