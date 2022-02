Clizia Incorvaia, le foto senza filtri dopo il parto: "Il mio corpo più forte di quanto credessi"

"Si può partorire con il sorriso". Clizia Incorvaia lascia un post sui social che è una sorta di inno alla vita, un messaggio di forza e speranza rivolto a chi vive il parto con grande apprensione tanto da pensare a ricorrere al parto cesareo.

"Ho vissuto l'esperienza del parto in maniera meravigliosa" scrive l'ex gieffina a pochi giorni dalla nascita del suo Gabriele, sottolineando quanto il parto per lei non sia stato paura, ma forza e adrenalina. Gioiosa di questo corpo che è più forte di ciò che pensassi...Felice di accogliere la vita e osannarla come il più bel giorno di festa".

Parole che hanno trovato il sostegno del compagno Paolo Ciavarro il quale ha scritto: "Che meraviglia la vita! Ti amo"

L’amore di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Paolo e Clizia si sono conosciuti due anni fa al GF Vip. La coppia ha festeggiato il secondo anniversario lo scorso 8 febbraio: “Festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele” avevano scritto a corredo di una foto insieme. A ‘Verissimo’ la coppia ha rivelato che il prossimo passo importante sarà il matrimonio che è nei programmi, anche se non imminenti. La coppia abita a Roma, dove è tornata a vivere anche Eleonora Giorgi - che ormai da qualche anno si era trasferita fuori città - proprio per stare più vicina al futuro nipote e per aiutare i genitori.